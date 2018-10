Film over John Lennon en Yoko Ono in de maak

Ono en Lennon ontmoetten elkaar in 1966 in een galerie in Londen waar Yoko Ono exposeerde. De Beatles, waar Lennon deel van uitmaakte, zaten op dat moment op het toppunt van hun roem. Het tweetal trouwde in 1969 in Gibraltar. Een jaar later gingen de Beatles uit elkaar. Ono en Lennon bleven bij elkaar tot hij in december 1980 in New York werd vermoord door een gestoorde fan.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen.