Een koffer vol verhalen

Louis d’Or-winnaar Hein van der Heijden: „Hoe kan het dat het kwartje bij sommige mensen net de verkeerde kant op valt.” Ⓒ Foto Gordon Meuleman

„Waar Wim Bierman voor staat, is misschien wel alles waar ik zelf bang voor ben”, vertelt acteur Hein van der Heijden over het personage dat aan zijn brein ontsproot en dat hij nu zelf in de muzikale monoloog ’Ad Fundum’ tot leven wekt.