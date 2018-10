Elizabeth Berkley sluit Saved by the Bell-reboot niet uit

In een interview met Us Weekly verklaart Elizabeth dat de twee elkaar nog continu berichtjes sturen. Het onderwerp van die berichten is met de jaren wel veranderd: de vriendinnen hebben het meestal over hun kinderen.

„Ze was zo’n betrouwbare, geweldige vriendin toen ik nog in de babyfase zat met Sky”, vertelt de Showgirls-actrice over de begintijd met haar nu zesjarige dochter. „Ik kon haar bellen met al mijn vragen.”

Nu er van bijna iedere hitshow een reboot wordt gemaakt, wordt ook Saved By The Bell vaak genoemd als potentiële terugkomer. Elizabeth staat daar voorzichtig positief tegenover. „Ik zeg nooit nooit, maar dan moet het wel goed gebeuren. Het is zo’n geliefde show die zoveel betekend heeft voor mensen toen ze opgroeiden, dan moet het wel goed aangepakt worden.”