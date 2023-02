Noel Gallagher vindt Sam Smith een ’fucking idioot’

„De hitlijsten worden gedomineerd door popmuziek. Popmuziek is goed als de artiesten cool zijn. Helaas zijn de artiesten van vandaag fucking idioten”, aldus de 55-jarige Gallagher. Wanneer hem wordt gevraagd naar een voorbeeld, antwoordt de zanger zonder twijfel: „Sam Smith.”

Een duidelijke onderbouwing voor het antwoord geeft Gallagher niet. Ook de gewenste voornaamwoorden van Smith, die zich als non-binair identificeert en daarom met hen/hun wil worden aangesproken, laat Gallagher schieten. „Kijk naar hem”, antwoordt de zanger, wanneer hem wordt gevraagd waarom Smith een „fucking idioot” is.

Het is niet de eerste keer dat Gallagher kritiek levert op de Britse artiest Smith, onder meer bekend van hits als Stay With Me en Unholy. In 2015 zei hij ooit dat de zanger leek op „Boy George in comateuze toestand.”