Gordon Ramsay trekt kleren zoon aan als hij hem mist

In een Amerikaanse show vertelde hij dat hij kapot was van het gemis van zijn 18-jarige zoon Jack, nu die naar de universiteit van Exeter gaat. „Ik ging afgelopen weekend naar zijn slaapkamer. Daar lagen zijn sokken en zijn broek. Vijf minuten later droeg ik ze.”

Dat leverde volgens de chefkok geen enkel probleem op. „Hij en ik hebben dezelfde maat. Dus ik trok de broek aan, zat op het bed en dacht: „Potverdorie maatje, ik mis je. Echt.” Het maakt het er niet beter op dat ook Jacks tweelingzus Holly het huis heeft verlaten. Ramsay laat weten dat hij zij ’verloren’ voelt en dat zijn hart gebroken is.

De oudste dochter van hem en zijn vrouw Tana, Megan (20), is ook al het huis uit voor haar studie psychologie. Nu hoopt Ramsay dat zijn jongste dochter Matilda (16) tot haar 25e thuis blijft wonen.