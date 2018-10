Sylvia Hoeks merkt impact van #MeToo op Hollywood

Op de vraag hoe de Brabantse in de overvolle Amerikaanse acteursmarkt dit soort markante, profilerende rollen weet te pakken, heeft ze niet echt een antwoord. „Het is gewoon een kwestie van hard werken en je best doen”, denkt ze. „Dat klinkt echt heel saai en suf en Hollands hè? Maar dat is echt de enige verklaring die ik kan geven. Acteren is mijn eerste en grootste liefde: dít is wat ik als klein meisje al wilde doen. En daarom voelt het niet als hard werken; ik word hier gewoon heel erg gelukkig van.”

Het is opvallend dat Hoeks met haar rollen in de voetsporen lijkt te treden van Rutger Hauer, die in de jaren tachtig ook doorbrak in de VS met het spelen van schurken. „Ik zie replicant Luv in Blade Runner en Camilla Salander niet echt als schurken”, antwoordt ze. „Al geeft het spelen van antagonisten wel heel veel vrijheid die ik als acteur ontzettend interessant vind. Good guys moeten altijd aan de juiste kant van de lijn blijven.”

Kwetsbaarheid

Toch vindt ze beide genoemde personages veel te gelaagd om ze alleen maar als schurken weg te zetten. „Ik heb in beide gevallen toch geprobeerd naast de slechte kanten enige kwetsbaarheid te spelen. Als je als kijker niet snapt waarom deze vrouwen doen wat ze doen, heb ik mijn werk niet goed gedaan.”

Een van de zaken die Hoeks zo waardeert aan haar vak, is de intensieve voorbereiding op haar rollen. „Toen ik jong was, wilde ik kinderpsycholoog worden”, vertelt ze. „Ik vond het geweldig om de lichaamstaal van mensen te bestuderen. Dat doe ik nu als actrice als ik een personage probeer op te bouwen.” Daarnaast was dit maal ook haar uiterlijke transformatie van groot belang, vertelt ze. Haar personage draagt een bloedrode jurk en de Nederlandse actrice heeft voor het eerst in haar carrière haar wenkbrauwen voor een rol geblondeerd.

Rode jurk

„Camilla is iemand uit het verleden van Lisbeth aan wie ze liever niet terugdenkt”, legt Hoeks uit. „Rood is een kleur die je niet kan negeren, net zoals je herinneringen aan vroeger niet kan negeren. Het is bovendien de kleur van bloed: de jurk symboliseert de onbreekbare bloedband die de twee zussen ondanks alles hebben.” Het blonde haar geeft Camilla tegelijkertijd iets van een geestverschijning. „Ik wilde dat het voor kijkers bijna pijn zou doen om haar te zien, net zoals het Lisbeth pijn doet haar zus weer te zien. Je moet met één oogopslag kunnen zien dat het leven Camilla heeft veranderd – en niet ten goede.”

De bloedstollend spannende thriller lijkt met het #MeToo-thema op het juiste moment te komen. Toch is dat deels toeval, nuanceert Hoeks meteen. „Het is een rode draad in alle boeken over Lisbeth Salander; de eerste drie delen schreef Stieg Larsson al meer dan vijftien jaar geleden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat dit soort grote blockbusters het onderwerp durven benoemen. Het is niet voor te stellen hoeveel impact misbruik op een mensenleven kan hebben.” De actrice merkt in Hollywood een duidelijke kentering sinds een jaar geleden de #MeToo-discussie losbarstte. „Er wordt doorlopend over gepraat, zowel voor als achter de schermen. En je merkt dat men veel voorzichtiger is geworden. Iedereen is doorlopend op zijn qui vive: met het maken van grappen, of met elke vorm van fysiek contact.”

The Girl in the Spider’s Web draait vanaf donderdag in de bioscopen.