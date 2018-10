A. F. Th. van der Heijden publiceert nieuwe roman

De schrijver liet zich voor zijn nieuwe boek inspireren door nieuwsfeiten uit de lente en de zomer van 2018 rondom de ’moord’ op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko. Volgens de politie in Oekraïne was Babtsjenko bij zijn appartement in Kiev in de rug geschoten en werd hij bloedend aangetroffen door zijn vrouw.

Al snel bleek de moord op de journalist echter in scene gezet door de geheime dienst, in een poging Russische huurmoordenaars te arresteren die het op zijn leven hadden gemunt.

Vliegramp

Van der Heijden baseerde het levensverhaal van zijn personage Grigori Moerasjko losjes op dat van Babtsjenko, meldt de uitgeverij. Moerajsko, die voor zijn krant het neerhalen van ’vlucht MX17’ onderzoekt, blijkt te hebben samengespannen met de Oekraïense geheime dienst om de Russen te misleiden.

Om deze reden vallen collega’s en zijn geliefde hem massaal af. Door iedereen verstoten en verlaten keert Moersjko terug naar Rusland om daar onverschrokken zijn onderzoek naar de toedracht van de vliegramp voort te zetten.