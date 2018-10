Alle Harry Potter-films komen op Netflix

De een kort filmpje op Twitter maakt de streamingdienst dinsdag bekend dat ze de films hebben opgenomen in hun aanbod. Met slechts een zwart beeld vergezeld door de soundtrack van de wereldberoemde franchise, houden ze hun kijker in spanning. In de laatste seconden van de video verschijnt dan eindelijk het grote nieuws: alle acht Harry Potter-films zijn vanaf 1 november te bekijken. „Het is magisch”, luidt het bijschrift.

Het bericht is gepubliceerd door de Franse en Belgische tak van de streamingdienst. Het is nog niet bekend of de films ook in Nederland te zien zijn maar naar verwachting worden de films in het wereldwijde aanbod opgenomen.