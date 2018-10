Patti Smith voor drie concerten naar Utrecht

De optredens van Smith vinden plaats ter ere van het vijfjarig jubileum van TivoliVredenburg. De onconventionele Amerikaanse werd in de jaren zeventig wereldberoemd met haar legendarische debuutplaat Horses en hits als Gloria, Dancing Barefoot en Because The Night. Ze groeide in de jaren die daarop volgden uit tot een icoon in de New Yorkse punkscene en werd als grote invloed genoemd door artiesten als The Smiths, Madonna, Sonic Youth en R.E.M.

Zij staat op 27, 28 en 29 januari op het podium van TivoliVredenburg. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.