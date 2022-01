Golden Girls-veteranen herdenken Betty White: ’Ze was gewoon de beste’

„Als ik aan Betty denk, denk ik aan plezier”, vertelt Tony Thomas, die als uitvoerend producent van de NBC-comedy The Golden Girls in de jaren tachtig veel met White optrok. „Ze vond het leuk om op haar werk te zijn. We hebben veel gelachen. Ze was gewoon de beste.” Thomas hield zich veel bezig met de kijkcijfers, iets waar ook White zich voor interesseerde. „We deelden veel interesses. Zij en ik namen de kijkcijfers altijd nauwkeurig door. Daar wist ze meer van dan de andere dames.”

Scriptschrijver Stan Zimmerman herinnert zich vooral haar talent voor comedy, vertelt hij aan het entertainmentmagazine. Als het personage Rose Nylund vertelde White bijvoorbeeld weleens over de tijd dat ze nog in het fictieve dorp St. Olaf Township woonde, en dat viel bij het studiopubliek altijd goed in de smaak. „Ze vertelde de verhalen op zo’n leuke, onschuldige manier. En ze werden gekker en gekker toen we daar eenmaal mee doorgingen.”

Ook Thomas denkt graag terug aan het komisch talent van White. „Ze had het allemaal. Ze kon fysieke komedie doen, en ze wist hoe ze moest reageren op een grap om de verhaallijn van iemand anders te helpen”, vertelt Thomas.

White kreeg vooral bekendheid door haar rollen in de series The Golden Girls en Hot in Cleveland en de film The Proposal. In The Golden Girls speelde ze de hoofdrol. De serie was van 1985 tot 1992 te zien en gaat over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. In Nederland werd de serie vanaf 1986 uitgezonden bij de VARA. White won diverse prijzen voor haar rol.