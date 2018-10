Bartho Braat speelt Sinterklaas

In De Pepernoten Club is alle hectiek rondom het sintfeest te volgen, vastgelegd door Vlogpiet en Prankpiet. Zij komen echter in de problemen als dit jaar door een grap van Prankpiet de verlanglijstjes van alle kinderen in heel Nederland kwijtraken.

Voorafgaand zijn vanaf 7 november de voorbereidingen die de pieten treffen te volgen op GLITCH: het YouTube-kanaal voor kids van RTL MCN. Vanaf 17 november zijn elke zaterdag nieuwe afleveringen te zien bij Videoland. Daarnaast wordt bij Telekids vanaf 19 november elke doordeweekse dag drie maal een nieuwe aflevering uitgezonden.

Roetveegpieten

In De Pepernoten Club lopen ’roetveegpieten’ rond. RTL besloot al in 2016 alleen nog maar gebruik te maken van pieten met roetvegen op hun gezicht.

De NTR, die het Sinterklaasjournaal en de intocht van de Sint uitzendt, meldde eerst dat er dit jaar ook in de NPO-programma’s rond de Sint alleen maar roetveegpieten te zien zouden zijn. Maar later verduidelijkte de omroep dat er toch ook gitzwarte ouderwetse pieten in de uitzendingen zullen rondlopen. „Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter.”