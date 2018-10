Nederlandse boksfilm wint grote prijs in Monaco

De Sportel Awards is een internationale wedstrijd die de meest opvallende sportmomenten van het jaar beloont. Elk jaar nemen talrijke Olympische kampioenen en beroemdheden uit de sportwereld deel aan deze prijsuitreiking, die plaatsvindt onder de zogenoemde Hoge Bescherming van H.S.H Prins Albert II en onder het beschermheerschap van het Internationaal Olympisch Comité.

De Sport and Peace Documentary Prize beloont een filmmaker die via een videoclip of een film de nadruk legt op de positieve rol van sport bij de bevordering van vrede.

Gevangenis

De documentaire Fighting for Life geeft een unieke inkijk in de Zuid-Afrikaanse gevangenis Drakenstein Correctional Center en in het werk van de Nederlandse bokscoach Sharita van der Hulst die daar een boksprogramma heeft opgezet voor gevangenen. Sharita heeft een sterk geloof in de kracht van sport. Met haar professionele houding en enthousiaste inzet weet Sharita het vertrouwen te winnen van de gevangenen.

Ze spreken vol lof over hetgeen zij leren en hoe dat hen verder helpt in hun verblijf binnen de gevangenis en ook daarbuiten. De documentaire was vorig jaar te zien op het festival IDFA in Amsterdam.