Jamie Lee Curtis onthult verslaving

De actrice vertelt over een donkere periode in haar leven. De 59-jarige Halloween-ster heeft zelfs geluk dat ze nog leeft, zegt ze. „Ik liep voorop in de trend van opiaten. Tien jaar lang leefde ik van de drugs, van stelen en van samenzweren. Niemand die het wist. Niemand.”

Jamie Lee heeft een lange familiegeschiedenis van verslaving. Haar vader, Some Like It Hot-acteur Tony Curtis gebruikte alcohol, heroïne en cocaïne. Haar halfbroer Nicholas Curtis stierf in 1994 aan een overdosis heroïne.

Jamie Lee kreeg in 1989 voor het eerst opiaten voorgeschreven nadat ze een plastische ingreep liet doen aan haar ’erfelijke opgezwollen ogen’. Het daaropvolgende decennium probeerde ze overal waar ze maar kon aan pijnstillers te komen. Ze stal zelfs pillen van haar vrienden en familie, inclusief haar oudste zus kelly, die in 1998 voor het eerst het geheim van haar verslaving ontdekte.