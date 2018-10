YouTube-ster DutchTuber komt met stripboek

Op de GameMania in Apeldoorn wordt zondag Dit is episch gelanceerd. Hierin staan fotostrips die zijn gebaseerd op de filmpjes die DutchTuber de afgelopen jaren voor zijn kanaal maakte, maakte uitgeverij Nanda woensdag bekend.

DutchTuber beheert meerdere YouTube-kanalen waarmee hij meer dan 600.000 volgers bereikt. Hij is vooral populair onder jongeren tussen de 8 en 12 jaar oud. De tiener maakt al filmpjes sinds hij in de brugklas zat. In zijn video’s spelen vaak zijn oma Margriet, zijn vriendin Soraya en zijn beste vriend Ceyhun een rol.

Deze mensen zijn ook terug te vinden in het stripboek.