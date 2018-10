Rapper komt om het leven tijdens opnames videoclip

De piloot van de Cessna verloor de controle over het vliegtuig, waardoor de 34-jarige McMurray van de vleugel viel.„Jon had zich hier maandenlang intensief op voorbereid”, laat zijn management weten aan People. „Hij bleef zich aan het toestel vasthouden, maar hield het uiteindelijk niet meer vol. Toen hij los liet, had hij geen tijd meer om zijn parachute te openen.”

Uiteindelijk wist de piloot het vliegtuig weer onder controle te krijgen. Enkele minuten later volgde een geslaagde landing.

Jon begon zijn carrière als professioneel skiër. Hij besloot de overstap naar muziek te maken nadat hij zijn rug had gebroken en zijn hiel verbrijzelde.