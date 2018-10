Nederlandse Nickelodeon-serie genomineerd voor BAFTA-award

Het tweede seizoen van Hunter Street dingt mee voor een British Academy Children’s Award, in de categorie International Live Action. De British Academy Children’s Awards worden gekozen door de British Acdademy Film Awards (deBAFTA Awards), de Britse versie van de Oscars.

Bijzonder aan deze nominatie is dat deze Nederlandse productie internationaal erkend wordt. Zowel de Nederlandse Ludwigs als de Amerikaanse Hunter Street zijn geproduceerd door hetzelfde team van het Amsterdamse productiehuis Blooming media in samenwerking met de scenaristen Reint Schölvinck en Melle Runderkamp. Met dezelfde verhalen, sets en locaties zijn beide series vrijwel identiek aan elkaar. Een selecte groep acteurs zoals Tooske Ragas, Kees Hulst en Yootha Wong-Loi-Sing spelen in zowel de Nederlandse als de Engelse versie.

In seizoen 2 van Hunter Street volgen we de spannende en grappige avonturen van een gezin met pleegkinderen in een Amsterdams grachtenpand. Erik, de vader van het gezin, wordt van een kunstroof verdacht. Hij zou een kostbaar item uit Het Rijksmuseum hebben gestolen. Om zijn onschuld te bewijzen ontstaat een mysterieuze zoektocht die de kinderen langs kunst en door de Nederlandse geschiedenis leidt.