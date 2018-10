Jeroen Nieuwenhuize nog zeker 2 jaar bij Radio 10

„Ik heb altijd al een enorme liefde gehad voor hits. Niet alleen hits van nu, maar ook die uit het enorme poparchief. Bij Radio 10 kan ik mijn programma’s op dat gebied nog meer dynamiek geven en daar voel ik me helemaal in thuis! We hebben een heel fijn team en er hangt een enorm positieve vibe. Je wordt echt vrolijk van deze zender!”, verklaart Jeroen.

Roland Snoeijer, programmadirecteur Radio 10: „Jeroen past perfect bij Radio 10. Hij heeft één van de bekendste radiostemmen en is een enorme muziekkenner. Het is echt opvallend hoe hij in korte tijd al een echte vertrouwde Radio 10-stem is geworden. We zijn dan ook erg blij dat Jeroen zijn contract verlengd heeft en de komende twee jaar te horen is op Radio 10.”