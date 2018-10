Meghan kapt bezoek aan markt vroegtijdig af

Het bezoek aan de markt stond oorspronkelijk voor twintig minuten in het programma. Meghan zou er met enkele vrouwen spreken die worden gesteund door Markets for Change, een project van de Verenigde Naties. Een woordvoerder van het paleis zegt dat het op de markt „warm, vochtig en ongemakkelijk druk” was en dat daardoor werd besloten het programma in te korten, tot teleurstelling van het toegestroomde publiek.

Voor Meghan en Harry, die woensdag een universiteit bezocht, zit het bezoek aan Fiji er alweer bijna op. Donderdag vliegen ze naar Nadi, aan de andere kant van het hoofdeiland. Op de luchthaven onthullen de hertog en hertogin een nieuw standbeeld waarna het vliegtuig wordt gepakt richting Tonga. Later deze week keren Harry en Meghan terug in Australië voor de sluitingsceremonie van de Invictus Games.