David Schwimmer ontkent betrokkenheid bij diefstal

In de video is te zien hoe David in een supermarkt met een doos drank aan de haal gaat, precies zoals de dief op de opsporingsfoto doet. Dit tot grote hilariteit van zijn volgers. „Agenten, ik zweer dat ik het niet was. Zoals jullie kunnen zien, was ik toen in New York”, schrijft hij erbij. „Veel succes met het onderzoek.”

Het opsporingsbericht werd eerder woensdag massaal gedeeld op sociale media omdat veel mensen de dief vonden lijken op Ross Geller, het door David vertolkte personage in Friends. De politie van Blackpool reageerde al met de mededeling dat zij bevestigd had gekregen dat de acteur zich op het moment van de diefstal niet in het Verenigd Koninkrijk bevond.