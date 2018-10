'Nieuwe liefde Jennifer Garner is veertigjarige zakenman'

Het gaat om zakenman John Miller. Hij is veertig jaar oud en hij is directeur van CaliGroup, dat onder andere vijftig CaliBurger restaurants in z’n bezit heeft. Een bron laat aan UsWeekly weten: „Ze zijn zes maanden samen en het begin aardig serieus te worden.”

Ⓒ CaliGroup

Jennifer en John zouden naar verluidt dol op elkaar zijn. „Jen haalt het beste in hem naar boven en hij is gelukkiger dan ooit. Het is een liefdevolle, gezonde relatie.”

John is net als Jennifer ook gescheiden. Hij heeft de kinderen van de actrice, Violet (12), Seraphina (9) en Samuel (6), nog niet ontmoet.