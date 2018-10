Jim Parsons weer bestbetaalde tv-acteur

Ⓒ ZUMAPRESS.com

The Big Bang Theory-acteur Jim Parsons is opnieuw de bestbetaalde tv-acteur ter wereld. De 45-jarige Amerikaan, bekend van zijn rol als Sheldon Cooper in de populaire sitcom, streek het afgelopen jaar 20,5 miljoen dollar (bijna 18 miljoen euro) op, meldt Forbes. Parsons staat voor het vierde achtereenvolgende jaar op de eerste plaats in de lijst die het zakenblad jaarlijks opstelt.