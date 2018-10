Lauren Verster: ‘Gelukkig niet meer reizen’

De 38-jarige Lauren stond jarenlang bekend als de presentatrice die de wereld over reisde voor haar programma’s, maar dat is verleden tijd. Voor een nieuwe reeks van Lauren!, vanaf 30 oktober bij de NPO, gaat ze langs bij mensen in... Nederland!

„Ik bezoek hier mensen die gelukkig worden van bijzondere dingen”, vertelt ze. „Dan moet je denken aan een vrouw die tot haar zestigste enorm verlegen is geweest, tot ze erachter kwam dat ze 80 kilo kon tillen. Nu doet ze als gewichtheffer mee aan wedstrijden en is daardoor helemaal uit haar schulp gekropen. Ook zie ik mensen die gelukkig worden van kamers vol Ponypark Slagharen-plaatjes, of die hebben ontdekt dat ze geen Nederlander, maar eigenlijk een indiaan zijn.”

Zoekt ze voor haar programma naar opzienbarende mensen, zélf stond ze jarenlang bekend als dé thrillseeker van de televisie. „Dat ben ik niet meer. Ik wil niet meer naar het buitenland, want ik heb heel mijn leven gereisd. Ik ben niet anders gewend dan zes dagen per week op pad te zijn, een dag thuis en weer weg. Ik ben zielsgelukkig nu ik in Nederland ben. Heerlijk.”

Dat heeft alles te maken met de geboorte van haar dochter LEENTJE in januari. „Als ik nu laat thuiskom van een draaidag en zij ligt te slapen, vind ik dat vreselijk. Ik wil haar gewoon in bed kunnen leggen. Dat is ontzettend belangrijk in mijn leven. Ik had niet anders verwacht dan dat ik op deze manier zou veranderen. Gelukkig ben ik een echte moeder geworden.”

Eerder deze week werd bekend dat de presentatrice voor het nieuwe tv-programma Ik wil een Kind stellen en singles gaat volgen, voor wie het krijgen van een kind om uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend is. De zesdelige serie wordt in 2019 uitgezonden door AVROTROS.