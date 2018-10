Boris naar OK, Lilly naar test

De oud-tennisser wil daar kennelijk goed beslagen ten ijs komen en heeft zich begin deze week opnieuw aan een van zijn benen laten opereren. Na zijn rechterenkel was het nu de beurt aan zijn linkermeniscus. Omdat hij zware pijn lijdt, bleef hij enkele dagen in de kliniek in München, waar de ingreep is uitgevoerd. Gisteren zou hij die op krukken hebben verlaten.

Ook LILLY moest naar een kliniek en wel omdat BORIS en zijn advocaten haar in de scheidingsprocedure, die keihard wordt gespeeld, hebben gedwongen een drugstest te ondergaan. Boris wil kennelijk Lilly’s kwaliteiten als moeder ter discussie stellen en proberen de zorg over hun gemeenschappelijke zoon AMADEUS (8) toegewezen te krijgen.

Omdat Lilly moest meewerken heeft zij inmiddels zowel enkele haren als monsters van urine en bloed afgestaan. De uitslag is nog niet bekend, maar volgens het Duitse blad Bunte ‘trilt zij van angst’.

Lilly, die een deel van de zomer op wild Ibiza doorbracht, heeft er niets over gezegd. Maar zou die test positief uitvallen, dan kan het zijn dat Boris zijn zin krijgt. De beslissing daarover zal vallen in december, wanneer de ex-geliefden elkaar weer treffen voor de familierechter in Londen. Het juridische team van Boris zal die dag ook de resultaten van de test aan de rechter presenteren, tenminste wanneer die test voor Lilly níet positief heeft uitgepakt.