Haalt ’gecremeerde kroket’ de Dikke Van Dale?

De rechter oordeelde maandag dat juicekoningin Yvonne Coldeweijer de weduwe van volkszanger André Hazes niet meer mag uitmaken voor ’gecremeerde kroket’. „Dat wil niet zeggen dat de taalvorm ’gecremeerde kroket’ nu meteen van het toneel verdwenen is”, waarschuwt Den Boon. „In veel kranten, tijdschriften en weblogs is er - al dan niet schertsend - over de kwestie geschreven, waardoor deze schimpnaam in korte tijd aardig wat bekendheid heeft gekregen.”

In het Nederlands bestaat volgens de baas van het woordenboek „geen sterke traditie om anderen uit te schelden met aan de snackbar ontleende woorden.” In de serie Bassie & Adriaan schold de grote schurk De Baron zijn handlangers overigens wel vaak uit voor een ’frikandel’ of een ’bal gehakt’. Maar de grote aandacht voor de zaak rond de gecremeerde kroket zal mogelijk het gebruik van niet-zoetige baksels als scheldwoorden doen toenemen, denkt Den Boon. „Mogelijk worden namen van hartige snacks vanaf nu ook populairder als (onderdeel van) schimpnamen”, suggereert hij.

De rechter oordeelde dat de term „gecremeerde kroket” door Coldeweijer niet meer gebruikt mag worden om naar Hazes te verwijzen. Deze bewoording is volgens de rechter „hoe dan ook grievend en beledigend”, net als andere bewoordingen als narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic.