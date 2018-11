Ice-T aangehouden op tolbrug

De Amerikaan reed met zijn splinternieuwe McLaren over het gedeelte van de brug dat gereserveerd is voor mensen die op rekening rijden. Dienstdoende agenten hadden Ice-T echter in de gaten en zetten hem aan de kant. Daar bleek dat de McLaren ook niet geregistreerd stond. Ice-T wordt diefstal van diensten ten laste gelegd en het rijden in een ongeregistreerde auto.

Aan TMZ vertelde Ice-T dat hij zijn E-Z Pass, het apparaatje waarmee New Yorkers op rekening gebruik kunnen maken van de tolwegen, nog niet in zijn McLaren had geïnstalleerd. „Ik heb zeven van die dingen thuis”, zei de rapper. En dat zijn nieuwe bolide nog niet geregistreerd was, kwam omdat de McLaren net vanuit California was bezorgd.

Nadat hij was vrijgelaten, vertrok Ice-T direct naar de set van de tv-serie Law & Order: SVU, waarin hij een politieagent speelt.