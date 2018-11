Canadees Justin Bieber: Amerikanen, ga stemmen!

Als hij kon, zou hij zelf zeker gaan stemmen, zo zegt de zanger in een tweet. Nu hij in de VS woont, merkt hij dat het land niet alleen belangrijk is voor de mensen die er leven, maar ook voor mensen in andere landen en werelddelen. „Ik hoop dat iedereen die daartoe in staat is gaat stemmen. Laat je stem horen”, schrijft de Canadees.

Hoewel Justin nu in de VS woont, mag hij als Canadees niet stemmen. De tussentijdse verkiezingen zijn de enige kans die de Amerikaanse burger heeft om het gevoerde beleid van de zittende president Donald Trump te beoordelen.