Chris Pratt gaat voor rol in film Sheridan

Pratt was eerder dit jaar al te zien in Avengers: Infinity War en Jurassic World: Fallen Kingdom. Hij zou gaan spelen in de derde Guardians of the Galaxy, maar opnamen voor die film werden uitgesteld.

Cowboy Ninja Viking, een andere film waarin de acteur zijn opwachting zou maken, werd ook in de koelkast gezet. Door al die afzeggingen had Pratt niets te doen en daarom was hij zeer geïnteresseerd in de rol die Sheridan hem aanbood.

Fast wordt voor Sheridan de opvolger van zijn regiedebuut Wind River.