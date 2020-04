Liam Payne: gesprekken over mogelijke One Direction-reünie

„Ik mag niet te veel zeggen, want dan verklap ik wat er gaat gebeuren”, zei Payne dinsdag. „Maar we spreken elkaar nu veel meer. Ik denk dat we allemaal weten dat een tienjarig bestaan een speciaal moment verdient.”

Fans vonden maandag ook al een hint over een mogelijke reünie. Alle leden volgen Zayn Malik namelijk weer op sociale media. Zayn verliet de populaire jongensgroep in 2015. In 2016 ging de groep uit elkaar zodat ieder lid zich op zijn eigen solocarrière kon storten.