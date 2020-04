Dave Roelvink weer uit het ziekenhuis

„De CT scan was goed. Er zit niks raars in mijn hoofd. Wonderbaarlijk genoeg. Er was niks geks aan de hand, ik heb een beetje zenuwtrekken. Ze weten niet precies wat het is. Volgende week heb ik een nieuwe afspraak”, vertelt Roelvink in zijn Instagram Stories. „Het is even aankijken, maar in principe niks verontrustends in mijn hoofd. Dank voor alle lieve berichtjes. Ik ga lekker naar huis en op de bank liggen, want er is verder geen reet te doen.”

Uit voorzorg ging Roelvink woensdagavond naar het ziekenhuis. Hij had last van een dik ooglid en een hangende mondhoek.