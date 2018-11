Oeps! Meghan vergeet label te verwijderen

De voormalige Suits-actrice en prins Harry arriveerden donderdag – op dag tien van hun trip door Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee – op de luchthaven van Tonga, waar ze werden ontvangen door prinses Angelika Latufuipeka, de enige dochter van koning Tupou VI en koningin Nanasipau’u Tuku’aho.

Meghan zag eruit om door een ringetje te halen, in haar rode jurk van het merk Self-Portrait, ter waarde van een kleine 400 pond (450 euro). Toch was het niet zozeer de jurk waarover werd nagepraat, maar het labeltje dat de hertogin was vergeten te verwijderen. Het kaartje, met daarop onder andere de naam van het kledingmerk, stak onder de jurk uit en werd al snel door fotografen vastgelegd.

Veiligheid

Een dag eerder bracht Meghan, zonder prins Harry, een bezoek aan een markt in de Fijische hoofdstad Suva, maar dat werd na zes minuten al afgekapt. De zwangere hertogin werd door haar beveiliging snel naar een gereedstaande auto begeleid, omdat gevreesd werd voor haar veiligheid, zo meldden Britse media.

Later deze week keren Harry en Meghan terug in Australië voor de sluitingsceremonie van de Invictus Games.