Utrecht meldt zich als gaststad songfestival

Utrecht wil heel graag, maar heeft het extra budget daarvoor niet. Wethouder Klaas Verschuure zegt in een interview met BuzzE aan alle eisen te kunnen voldoen, maar hij gaat niet „zoals Rotterdam een cheque van 15 miljoen uitschrijven.” Donderdag wordt de Voorjaarsnota besproken in de gemeenteraad en de stad moet los van het festival al 13 miljoen euro bezuinigen. „Het blijft natuurlijk belastinggeld.”

Utrecht denkt dat het veel goedkoper kan dan nu wordt beraamd. Volgens de wethouder kan de Jaarbeurs, waarmee de stad voor dit evenement nauw samenwerkt, het evenement op een hele kostenefficiënte manier organiseren. Daarnaast verwacht de stad dat andere partners ook een bijdrage zullen leveren. Los daarvan vindt Verschuure dat de NPO het grootste deel moet betalen. „De NPO heeft hier veertig jaar lang voor kunnen sparen, zij mogen ook de kaartjes verkopen.”

Grote tent

Verder is Utrecht van plan het songfestival op een hele eigen manier te organiseren. Zo gaat het evenement niet in de Jaarbeurs plaatsvinden, maar in een grote tent ernaast. „Vanwege de hoogte kan het niet in de Jaarbeurs maar in de tent passen 10.000 man en dat is voldoende.” Volgens de wethouder zal de jaarbeurs zelf wel gebruikt worden voor pre-events en voor de kleedkamers.

Al met al denkt Utrecht aan alle eisen te kunnen voldoen. „We zijn voldoende bereikbaar, hebben genoeg hotels en hebben veel ervaring met grote events.” Daarnaast denkt de Domstad de race om de huisvesting van het songfestival te gaan winnen met een duurzame, sociale en innovatieve insteek. Zo wil de stad duurzame vervoersmiddelen zoals elektrische bussen inzetten. Ook moet het songfestival zorgen voor mbo-stageplaatsen en werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.