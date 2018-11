Halfzus: Meghan loog over lesgeld in speech

Meghan speechte voor studenten en medewerkers van de University of the South Pacific, haar eerste toespraak als lid van de Britse koninklijke familie. De voormalige actrice, die in mei met prins Harry trouwde, vertelde onder meer dat ze zelf betaalde voor haar opleiding aan de Amerikaanse Northwestern University. „Ik ben me er volledig van bewust dat het voor veel mensen een uitdaging is om een opleiding te bekostigen. Dankzij beurzen, financiële hulpprogramma’s en een baantje op de campus kon ik naar de universiteit. Zonder twijfel was het alle moeite waard”, sprak Meghan.

Volgens Samantha is die uitspraak van de hertogin een ’belachelijke’ leugen. „Je kunt niet zo liegen! Onze vader heeft onze opleiding volledig betaald, deze toespraak is niet waar”, reageert ze via Twitter. Samantha, die ook twitterde van Meghan te houden, kwam op voor hun vader Thomas, met wie de hertogin sinds haar bruiloft ook al geen contact meer heeft. „Ze zou vrouwen moeten inspireren met de waarheid en dankbaarheid”, vindt Samantha. „Een rolmodel met dankbaarheid en de waarheid, geen leugens.”

Samantha is een van de familieleden van Meghan die zich geregeld laat horen sinds de Amerikaanse een relatie met prins Harry had. Ze sneerde meerdere keren naar haar halfzus en was niet uitgenodigd voor de bruiloft. Afgelopen maand vloog ze naar Londen in de hoop een en ander uit te praten met Meghan. Bij zowel Buckingham Palace als Kensington Palace kwam Samantha echter niet verder dan de poort. Toen Harry en Meghan aankondigden dat hun eerste kindje onderweg is, riep Samantha op tot positiviteit. „Hierdoor verdwijnt alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is naar de achtergrond.”