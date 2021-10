Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze wacht eerst op een teken van God...’ Hartsvriendin Tineke de Nooij bij Jomanda voor gesloten deur

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Tineke de Nooij met Jomanda in betere tijden. Ⓒ Ferry de Kok

Nederland kan deze maand genieten van twee documentaires over medium Jomanda, die in de jaren negentig honderdduizenden mensen naar haar healings wist te lokken. Nadat ze door de tragische dood van actrice en comédienne Sylvia Millecam twaalf jaar geleden ons land de rug toekeerde en met de noorderzon naar Canada vertrok, om vervolgens nooit meer iets van zich te laten horen, staken vorige maand twee cameraploegen de oceaan over om voor het eerst - na al die jaren - Jomanda aan de praat te krijgen...