Aswad toegevoegd aan Reggae by Night in Rotterdam

Aswad, dat sinds 1975 bestaat, is onder meer bekend van de top 40-hits Shine, Don’t Turn Around en Best of My Love. Andere grote acts op Reggae by Night zijn Capleton en Gyptian.

Het winterfestival bestaat uit negen live concerten van nationale en internationale reggae-, dancehall- en dub-artiesten. De kaartverkoop is van start gegaan. Het aantal plaatsen is beperkt, waarschuwt de organisatie.