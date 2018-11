Dubbelrol Dakota Johnson in Suspiria

De Fifty Shades of Grey-actrice speelt de hoofdrol in Suspiria. Ze is te zien als Susie, een meisje dat graag danseres wil worden. In de openingsscène is ze ook heel even te zien als de tweelingzus Naomi van haar personage. Luca suggereert dat hij aanvankelijk van plan was geweest om Naomi een grotere rol te laten spelen in het Suspiria-verhaal, maar uiteindelijk hield hij het bij de korte scène.

Suspiria, een remake van het origineel uit 1977 van Dario Argento, gaat over een aspirant-danseres die zich inschrijft voor een volledig vrouwelijke dansacademie in Berlijn. Ze ontdekt echter dat de school wordt bestuurd door een heksencollege. De film gaat deze week in première.