Singer-songwriter Lakshmi maakt debuut langs theaters

Op het podium zingt Lakshmi in het Engels, terwijl de monologen tussen de nummers door in het Nederlands zijn. „Dat is best gek, want dat ben ik niet gewend”, zegt de zangeres via haar management. „Op een bepaalde manier verwoord ik mijn emoties beter, of nee, makkelijker in het Engels. Engels klinkt, zeker als je zingt, romantischer, dramatischer, daar hou ik van. Nederlands is toch een wat hoekige taal. Maar een verhaal over mezelf vertellen kan niet anders dan in mijn eigen taal, natuurlijk.”

De voorstelling ADEM is een modern verhaal over een twintiger en vertelt hoe het is om je als meisje en vrouw in een mannenwereld te bevinden. „Best bizar dat dat verlegen meisje nu op het podium staat. Als ik mijn pen kwijt was, ging ik ziek naar huis omdat ik niet durfde te vertellen dat ik geen pen had, zó verlegen was ik. Maar op het podium durfde ik mezelf wel te laten zien. Ik vond het spannend, maar werd niet uitgelachen, iedereen vond het mooi. Dat was het moment dat ik me realiseerde: dit is wat ik gewoon moet doen.”

Ook Eric Corton maakt er geen geheim van fan te zijn van de Haarlemse singer-songwriter. „Ik ben ervan overtuigd dat als Lakshmi in het theater staat, je er helemaal ingezogen wordt door haar muziek, performance en stem”, aldus de acteur en radiopresentator.

De première van ADEM is op woensdag 7 november in De Kleine Komedie in Amsterdam. De try-outs van de voorstelling gaat vanavond van start.