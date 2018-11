Romy Monteiro zingt sinterklaasmeezingboek in

„Het sinterklaasfeest is voor mij echt een familiefeest”, zegt Romy. „Als kind kwamen we al met de familie bij elkaar. Maar ook nu iedereen volwassen is, vieren we nog altijd het sinterklaasfeest. Dat ik nu al deze bekende én nieuwe sinterklaasliedjes mocht inzingen, vind ik een cadeautje.”

Romy is de vierde zangeres die de haar stem leent aan het sinterklaasmeezingboek. Voorgaande jaren zongen Angela Groothuizen, Kim-Lian van der Meij en Maan over Sinterklaas, pieten, pepernoten en cadeautjes. „We zijn verheugd dat het sinterklaasmeezingboek nu een traditie in Nederland is”, zegt Paola Geurts van Unilever. „En in Romy Monteiro hebben we echt een geweldige zangeres en persoonlijkheid die deze liedjes fantastisch kan vertolken.”