Amazon bestelt pilot BBC-comedy over radio-dj’s

People Just Do Nothing volgt het wel en wee van het illegale radiostation Kurupt FM in West-Londen. Vier dj’s proberen het station in de lucht te houden. De serie is bedacht door Allan Mustafa, Steve Stamp, Asim Chaudhry en Hugo Chegwin. Zij speelden ook de hoofdrollen. Stamp en Mustafa tekenden voor de scripts.

De serie werd eerst uitgezonden op BBC Three maar werd vanwege het succes overgeheveld naar BBC Two. In 2017 kreeg People Just Do Nothing een BAFTA award en werd de serie onderscheiden met de Royal Television Society award voor Best Scripted Comedy.

De Britse acteurs zullen volgens Variety ook betrokken worden bij de Amerikaanse versie. Die moet zich afspelen in North Las Vegas, een slaapstad met veel kleine winkelcentra en parkeergarages. Mehar Sethi, bekend van It’s Always Sunny in Philadelphia, BoJack Horseman, The Cleveland Show en The Mick zal de scripts gaan schrijven.