Romee Strijd in het geniep getrouwd

Het stel, dat al acht jaar samen is, in New York woont en onlangs een huis kocht in Amsterdam, laat weten dat de grond van hun huwelijk praktische redenen heeft: „Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist.”

„Wij moeten het moment nog vinden om onze droombruiloft te houden en natuurlijk volgen er dan ook trouwfoto’s”, voegt het koppel daar aan toe.

Eerder gaf Romee op Instagram aan het rustiger aan te willen doen en meer tijd met haar vrienden en familie te willen spenderen.