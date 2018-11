Productie derde reeks La casa de papel begonnen

Álvaro Morte keert terug als De Professor en ook onder anderen Úrsula Corberó (Tokio), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi) en Esther Acebo (Stockholm) zijn weer van de partij. De cast krijgt in de nieuwe reeks hulp van enkele nieuwe namen.

In de video is ook Pedro Alonso te zien. Hij speelde de rol van Berlin in de eerste twee seizoenen, maar overleefde de laatste reeks niet. Zijn verschijning zorgt op sociale media voor discussie of hij wellicht toch in het nieuwe seizoen te zien is.

La casa de papel, over een grootse overval op de Spaanse Koninklijke Munt, groeide eerder dit jaar uit tot de meest bekeken niet-Engelstalige Netflix-serie. Het nieuwe seizoen komt in 2019 online.