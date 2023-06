Anouk feliciteert jarige Glennis Grace en ’trakteert’ Waylon op een metamorfose

„Ondanks de moeilijkheid van het afgelopen jaar, hoop ik dat vandaag de dag is dat je je hakken in de grond zet en het leven begint te leiden dat je zo rijkelijk verdient”, schrijft Anouk in het Engels. „Alles is nu mogelijk.”

Anouk plaatst het bericht bij een oude publiciteitsfoto van The voice of holland waar de zangeressen beiden op staan. Op het hoofd van Waylon, die tussen hen in staat, heeft Anouk een getekend poppetje met een groene muts geplakt. Ook heeft ze het kiekje verfraaid met een aubergine ter hoogte van zijn kruis en een Pinokkio-tatoeage. Wat de reden daarvoor is is niet bekend, maar eerder waren Waylon en Anouk het openlijk niet eens over de misstanden achter de schermen bij The Voice. Waar Anouk het „een corrupte bende” noemde, zei Waylon dat dat „niet waar” was. Een andere voormalige The voice-collega, Ali B, heeft ze helemaal van het plaatje weggelaten.