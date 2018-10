Masmeijer met de schrik… VRIJ!

Masmeijer is wel onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet zijn paspoort inleveren, moet zich geregeld melden bij de politie en mag Nederland niet verlaten.

Dinsdag werd hij tijdens een lunch in Breda opgepakt door de politie omdat hij ‘internationaal gesignaleerd’ staat.

België had om zijn ‘overlevering’ gevraagd, een jaar nadat hij daar tot acht jaar cel werd veroordeeld vanwege zijn aandeel in de smokkel van meer dan 400 kilo coke via de Antwerpse haven. Masmeijer heeft zijn rol altijd ontkend, maar zat al acht maanden in voorarrest. Hij zou vorig jaar oktober meteen weer worden vastgezet als het aan de rechter lag, maar hij was gevlogen en verbleef op dat moment in Nederland.

Met zijn voorgeleiding heeft hij nu voorkomen dat hij binnen enkele dagen alsnog naar België zou worden overgebracht, zoals de ‘Vlaamse Procureur’ des Konings had verzocht.

Nu hij niet naar België wil, moet een speciale rechter zich over de kwestie buigen. Dat kan zestig tot negentig dagen duren.

Bekijk ook: Frank Masmeijer morgen voorgeleid

Bekijk ook: Grootste NACHTMERRIE Masmeijer uitgekomen