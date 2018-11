Robert Jensen: ‘Talkshows krankzinnig eenzijdig’

In zijn nieuwe personality show wil Jensen de kijker ’gidsen door de actuele warrige tijden van nu’, zegt hij. Met zijn gasten gaat hij de discussie aan over onderwerpen als de Brexit, fake news, Trump en de plastic soep.

Jensen noemt het huidige talkshowaanbod op de Nederlandse tv ’krankzinnig eenzijdig’. „Het is allemaal één geluid. Dat komt doordat de Vara het monopolie op talkhows heeft in dit land: daar kom je niet tussen. Ik heb mijn programma eerst aangeboden aan de NPO. Maar de publieke omroep is voor mij wat China is voor zakenmensen: zo’n enorm land, zo’n grote belofte. Uiteindelijk krijgt geen westerling zakelijk echt iets voor elkaar in China. Ze laten je een beetje binnen en daarna gooien ze die deur weer keihard dicht. Zo ging het bij mij en de publieke omroep ook. Mij is letterlijk gezegd: wij realiseren ons dat we dit geluid te weinig uitstralen. Ondertussen vond ik er een omroep bij: WNL vond het een fantastisch idee. Uiteindelijk kreeg ik van Suzanne Kunzler (zendermanager NPO3, red.) een mailtje: ‘ondanks het feit dat ik de mogelijkheden en de kansen zie, heb ik besloten het toch niet te doen’. Er volgde een belachelijke redenering over kansen geven aan nieuw talent. Terwijl ik al vijftig jaar dezelfde koppen zie bij de publieke omroep.”

Aangenaam verrast was Jensen daarna over het enthousiasme bij RTL voor zijn idee. „Ik dacht eerst niet dat dit hun stiel was. Dat ze meer op entertainment zaten, het allemaal veilig wilde houden.” Jensen weerspreekt dat zijn show een antwoord is op RTL Late Night met Twan Huys op de zusterzender. Al beperkt zijn kritiek op het huidige praatprogramma-aanbod zich niet tot de publieke omroep. „Ik durf inderdaad het statement te maken dat momenteel alle talkshows in Nederland een te eenzijdig beeld bieden.”