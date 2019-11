Fajah Lourens presenteert voorlichtingsboek over seks

De inspiratie voor het boek kwam nadat Fajahs dochter Irem geïnteresseerd raakte in seks. De actrice en onderneemster was echter net te laat met het vinden van een goed boek met voorlichting voor haar dochter, waarna de Killerbody-auteur besloot zelf maar iets te schrijven om dat bij haar zoon Shai te voorkomen. „Ik heb het niet allemaal bedacht, maar herschreven en in een Fahah-jasje gestoken”, zei ze eerder al over het boek.

De kinderen van Fajah waren zondag ook bij de presentatie aanwezig. Sex Safe ligt vanaf maandag 11 november in de winkels.