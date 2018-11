Dochter Anouk kan alleen maar 'nee' zeggen

Op Instagram heeft de zangeres een paar hilarische filmpjes van Jelizah Rose geplaatst. Te zien is dat moeder en dochter in bed zitten en een serietje willen kijken. Maar het meisje zegt bij alle programma’s die Anouk voorstelt ’nee!’ Bumba? Nee! Peppa Big? Nee!

Anouk zit met haar handen in het haar. „Je moet even zeggen welke je wilt, want ik begrijp het niet helemaal meer.”

Welke programma het uiteindelijk geworden is, is niet duidelijk...