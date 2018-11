Kaj van der Voort gegrepen door boksvirus

„Het is echt loodzwaar, maar wel onwijs leuk”, zegt Kaj voor de camera van het ANP over zijn trainingen. „Ik leer er zoveel van. Dat vind ik zo gaaf aan dit programma en aan dit hele avontuur: je leert zoveel van een sport dat ik denk dat ik het hierna lekker voort ga zetten.”

Kaj is helemaal klaar voor zijn wedstrijd tegen Rein van Duivenbode. „Ik ben wel een beetje klaar met het trainen, ik heb zin in de wedstrijd.”

Heftig

Dat geldt ook voor Danny Froger. „Ik kan niet wachten tot we de ring ingaan. Mijn tegenstander is Taeke Taekema, een gouden olympiër, een topsporter. Ik weet wel zeker dat hij er ook echt klaar voor is.”

Ook Danny had „totaal geen ervaring met boksen” voor hij werd benaderd voor Boxing Stars. „Ik ben echt een leek, maar vind het wel heel leuk.” De zanger had ups en downs tijdens het trainingsproces. „Het sparren is best wel heftig. Iemand bewust willen raken moet even in je systeem komen.”

Onderschat

De eerste dameswedstrijd gaat woensdag tussen Jessie Jazz Vuijk en Laura Ponticorvo. „Ik onderschat Laura zeker niet”, zegt Jessie over haar tegenstander. Laura is ervan overtuigd dat ze „echt gewaagd” is aan het model, maar heeft wel moeite met het boksen. „Het is geen makkelijke sport. Je moet de hele tijd blijven nadenken en dat vraagt veel van je. Het is dubbelop: fysiek en met je koppie. Die combinatie moet je zien te vinden.”

Dat beaamt Jessie. „Ik denk dat het onderschat wordt. Boksen is niet iets wat je even zo onder de knie krijgt. Vooral technisch moet je op heel veel dingen letten”, vertelt het model, dat zich „suf” trainde. „Het is niet alleen maar slaan.”