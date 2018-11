Art Rooijakkers: 'Ik ben vooral gefrustreerd'

„Ik vind het stom hoe alles gaat. Dus ik ben er vooral gefrustreerd over als ik heel eerlijk ben”, zo vertelt Art aan Shownieuws. Dinsdag werd bekend dat Dennis stopt met de presentatie van het programma om zich te richten op zijn eigen bedrijf. Al gauw werd de naam van Art genoemd als zijn opvolger.

Maar de presentator, pas net in dienst van RTL, weet helemaal niet of hij daar wel trek in heeft. „Dat weet ik eigenlijk niet om eerlijk te zijn. Zeker niet als het beeld nu ontstaat dat Dennis weg moet door mij, omdat dat gewoon feitelijk helemaal niet klopt.”

De twee hebben contact gehad over de hele situatie. „Er wordt een heleboel over Dennis en mij gekletst, dus we hebben elkaar gister even gesproken, dat leek mij wel belangrijk. Verder staat het nog verre van vast dat ik het ga presenteren.”