Eddie Redmayne verstuikt enkel op filmset

„Je weet hoe Tom Cruise zijn enkel blesseerde toen hij van het ene naar het andere gebouw sprong? Nou, ik was op de set voor een stunt met twee mensen in een heteluchtballon en er lag een veiligheidsmat onder de ballon, voor het geval er iemand uit de ballon zou vallen. Ik liep naar de mat, struikelde erover en verstuikte mijn enkel”, verklaarde de acteur in de Graham Norton Show de brace om zijn onderbeen.

Het bedrijfsongeval vond plaats op de set van The Aeronauts, waarin Redmayne een wetenschapper speelt die een hoogterecordpoging met een heteluchtballon onderneemt. Dat doet hij samen met een rijke jonge weduwe, gespeeld door zijn Theory Of Everything-collega Felicity Jones.

The Aeronauts wordt in 2019 uitgebracht. Eerder zal Redmayne te zien zijn in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. In het vervolg op Fantastic Beasts and Where To Find Them kruipt hij wederom in de huid van tovenaar Newt Scamander.