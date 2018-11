BN'ers lopen uit voor trucs Victor Mids

Volgens Albert Verlinde is de combinatie van uiterlijk en intelligentie de magie van Victor Mids. „Hij is toch een beetje de dokter waar je heimelijk verliefd op bent”, zei hij voorafgaand aan de show voor de camera van het ANP. „Ik ben al vanaf het allereerste moment fan.”

Ook Art Rooijakkers ziet in het uiterlijk en de slimheid van de illusionist zijn grote kracht. „Hij is aaibaar en niet bedreigend”, zei de presentator. Gerard Ekdom: „Hij is gestoord, of briljant. Of een combinatie daarvan.”

Victor Mids geeft in totaal vier shows in AFAS Live. Hij belooft een „magische show, bomvol illusies en interactieve experimenten”, zo zei hij eerder over Mindf*ck Live.