Alexander Skarsgård krijgt rol in Godzilla vs. Kong

Skarsgård is vooral bekend van de hitserie Big Little Lies. Voor zijn vertolking van Perry Wright won hij een SAG Award voor beste acteur in een miniserie.

De derde film uit de monsterreeks van Legendary Entertainment en Warner Bros wordt geregisseerd door Adam Wingard. De release staat gepland voor mei 2020. Een jaar eerder, op 31 mei 2019, gaat King Of The Monsters in première.